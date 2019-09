MILAN CALDARA / Acquistato circa un anno fa, Mattia Caldara non ha ancora messo il mostra il suo talento con la maglia del Milan.

Complici gravi problemi fisici, il centrale difensivo la scorsa stagione ha racimolato soltanto due presenze. Le cronache di spogliatoio, però, secondo 'Tuttosport' parlano di un Caldara molto positivo e con tanta voglia di uscire definitivamente dall’infermeria per ritornare ad essere un giocatore molto importante: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Il suo ritorno in gruppo, previsto nel mese di ottobre, suonerà quindi come un nuovo rinforzo per la difesa di Giampaolo, che avrebbe in mente di affiancarlo a Romagnoli come titolare fisso. L'obiettivo del 25enne, quindi, è quello di recuperare definitivamente per ritornare in cima alle gerarchie del Milan e della Nazionale italiana.