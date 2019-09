CALCIOMERCATO FIORENTINA BARONE / Joe Barone ha fatto il punto sul momento della Fiorentina. Il consigliere delegato, confermando la fiducia in Montella, ha parlato di mercato e degli obiettivi stagionali: "Montella è qui per dirigere la squadra e fare il bene della società, è una scelta in cui crediamo, lui può contare su tutto il nostro supporto. Io sto al centro sportivo 24 ore al giorno. Specie nei momenti difficili bisogna sempre stare accanto ai propri figli - le sue parole a 'Tuttosport' - Con Pradè abbiamo cercato di agire esclusivamente per il bene della Fiorentina e non abbiamo rimpianti. Piuttosto abbiamo voluto proteggere i nostri giovani, mantenere il “made in Florence”, difendere la base. E stiamo già lavorando per prolungare i contratti di Castrovilli, Sottil e gli altri.

Crediamo molto in questi ragazzi".

CHIESA - "Vuole troppo bene alla Fiorentina e vuol fare sempre il massimo per i compagni, si vede la passione che ci mette ogni volta. Sono certo che appena farà gol tutto il mondo tornerà a parlare di lui - prosegue Barone - Rnnnovo? Ad ora non c’è alcun appuntamento. Comunque la stagione è lunga. Offerta Juve? A noi non è arrivata alcuna richiesta ufficiale".

LA JUVE - "Ribery-Ronaldo? Per quanto hanno vinto in carriera e per ciò che rappresentano per il calcio mondiale è il massimo per la Serie A. Dico di più: non c’è un campionato in Europa che proponga oggi un duello così. C’è di che essere orgogliosi. Franck fin da giugno era in cima alla nostra lista e questo perché lui è un giocatore che ha ancora tanto da dare, per la classe, l'esperienza, la mentalità vincente". Infine, parlando di Agnelli, che suole fare un giro di campo prima di ogni gara, Barone ha concluso: "Davvero? Allora, se vuole, sabato potremo farlo assieme".