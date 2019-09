LAZIO MILINKOVIC RINNOVI / Tre rinnovi e una speranza. Finito il mercato, la Lazio pensa a blindare i gioielli in rosa. Milinkovic, rimasto a Formello dopo un'altra estate di rumors e corteggiamenti più o meno concreti, firmerà a breve un nuovo contratto con il club biancoceleste con l’inserimento di una serie di bonus legati a presenze, gol e assist, oltre al raggiungimento degli obiettivi di squadra, che lo porterebbero a superare i 2,5 milioni di euro a stagione che percepisce attualmente fino al 2023. Insomma, un incentivo a dare il massimo in ogni gara, consentendogli di ritrovare quegli stimoli che il 'sergente' aveva confidato di aver perso al presidente Lotito al termine della scorsa stagione.

Fumata bianca in arrivo per Caicedo e Correa.

L'ecuadoriano eviterà di andare a scadenza a giugno del 2020 e allungherà il proprio accordo di un anno con un'opzione sul secondo, arrivando a guadagnare circa 2,5 milioni di euro più bonus. Discorso diverso per 'El Tucu'. Qualcuno giura che l’argentino abbia già rinnovato con la Lazio alla fine dello scorso campionato, proprio nelle settimane seguenti al gol in finale di Coppa Italia con l'Atalanta, e che le negoziazioni di questi giorni tra il suo entourage e il club riguarderebbero il possibile inserimento di una clausola rescissoria. In ogni caso, i rapporti tra le parti sono ottimi e il matrimonio tra Correa e la Lazio si allungherà. A breve arriverà l'ufficialità del suo rinnovo insieme a quello di Caicedo.

Ci vorrà più tempo, invece, per Luis Alberto. Il contratto dello spagnolo scade nel 2022, in estate non sono arrivate offerte e la Lazio non ha fretta. Tuttavia, se il 'Mago' continuerà ad incantare come nelle ultime gare, per lui potrebbe esserci una bella sorpresa tra dicembre e gennaio.