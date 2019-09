PORTOGALLO RONALDO JUVENTUS / Lituania battuta 5-1, qualificazione ad Euro 2020 grazie a Ronaldo, protagonista della serata con quattro gol che gli valgono il record di miglior marcatore delle qualificazioni europee. CR7 nel post gara ha rilasciato alcune dichiarazioni, parlando anche di Pallone d'Oro per il quale 'chiama in causa' anche la Juventus, sua squadra di club: "La cosa più difficile è stata fatta: la vittoria in Serbia e quella di oggi.

Siamo più vicini: le prossime due partite sono contro ilin casa e poi in Ucraina, se ne vinciamo una penso che basti. È un orgoglio rappresentare la squadra nazionale. Ci stiamo divertendo, mi sto divertendo. La squadra ha fatto bene e si sta godendo questo momento".

Si parla anche di Pallone d'Oro: "Come dico sempre: non vivo il calcio pensando ai premi individuali. È ovviamente una conseguenza di ciò che vincocon la squadra, ma l'importante era aiutare la nazionale. Ho segnato un gol in Serbia e quattro oggi e quello che voglio di più è continuare così".