MILAN LEAO GIAMPAOLO / Finora ha messo insieme appena 15 minuti nelle prime due gare del campionato di Serie A ma ora Leao vuole convincere Giampaolo a puntare su di lui: l'attaccante portoghese ha mandato un messaggio al Milan approfittando della sosta per le Nazionali.

Convocato dal Portogallo Under 21, il 20enne exha bagnato il suo esordio con la maglia della Nazionale portoghese con una rete: è suo il gol che ha sbloccato la gara con il(2-0 il risultato finale), approfittando di un errore di Vegerya e battendo il portiere in mischia. Ora Leao tornerà a disposizione diche finora lo ha impiegato con il contagocce: solo un'apparizione nel precampionato e 15 minuti con l', per restare poi in panchina contro il Brescia.