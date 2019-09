QUALIFICAZIONI EURO 2020 / Ronaldo protagonista assoluto delle gare di questa sera valide per le qualificazioni ad Euro 2020: il portoghese con il suo poker ha trascinato i suoi alla vittoria contro la Lituania. Gol a raffica in Inghilterra-Kosovo che finisce 5-3 con Sancho autore di una doppietta. Turno positivo anche per la Francia (3-0 ad Andorra), che vede però Griezmann sbagliare il secondo rigore in tre giorni.

Può sorridere Edy: la sua Albania ha battuto 4-2 l'Islanda con una rete del napoletano Hysaj.

Questi tutti i risultati della serata:

Gruppo A

Montenegro-Repubblica Ceca 0-3

Inghilterra-Kosovo 5-3

Classifica: Inghilterra 12*, Rep. Ceca 9, Kosovo 8, Montenegro e Bulgaria 2

* una gara in meno

Gruppo B

Lussemburgo-Serbia 1-3

Lituania-Portogallo 1-5

Classifica: Ucraina 13, Portogallo 8*, Serbia 7, Lussemburgo 4, Lituania 1

* una partita in meno

Gruppo H

Albania-Islanda 4-1

Francia-Andorra 3-0

Moldova-Turchia 0-4

Classifica: Turchia e Francia 15, Islanda 12, Albania 9, Moldovia 3, Andorra 0