Lituania-Portogallo, poker di Cristiano Ronaldo: è record

LITUANIA PORTOGALLO CRISTIANO RONALDO / Altro record nella carriera di Cristiano Ronaldo.

Il fuoriclasse lusitano ha messo a segno ben quattro reti in, un poker che vale non soltanto una vittoria preziosissima per i campioni d'Europa in carica sulla strada della qualificazione a, ma anche il record assoluto, per CR7, come miglior marcatore di sempre nelle qualificazioni europee. Raggiunta quota, battuto il precedente record che apparteneva all'irlandese Robbie