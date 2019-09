INTER CONTE JUVENTUS / Festa per la presentazione della terza maglia dell'Inter: centinaia di tifosi hanno omaggiato i calciatori presenti sul palco per svelare la terza divisa stagionale dei nerazzurri. Accanto ai giocatori c'era anche Antonio Conte, destinatario di numerosi cori da parte dei tifosi presenti.

Uno però ha fatto un po' rumore: quando i tifosi hanno, infatti, intonato il classico "Chi non salta bianconero è", l'allenatore salentino non ha saltato come parte della squadra, limitandosi a sorridere. Una reazione che ovviamente non è passata inosservata considerati i 14 anni trascorsi da Conte in bianconero: 13 da calciatore e 3 in panchina. Il mancato saltello del tecnico non ha certo rovinato la festa interista con numerosi cori dedicati anche ai giocatori,su tutti.