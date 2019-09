NAPOLI ZIELINSKI MILIK / Missione rinnovi per il Napoli: settimane calde per gli azzurri con la questione prolungamenti da affrontare. Tra le situazioni da risolvere quelle legate a Zielinski e Milik, con le difficoltà a trovare un'intesa soprattutto con l'attaccante, in scadenza nel 2021.

A fare il punto della situazione a 'calcionapoli24.it' è il giornalista della Rai Ciro Venerato che racconta lo stato delle trattative tra la società partenopea e i due polacchi: "Per Zielinski sarebbe pronto un contratto con ingaggio da 3 milioni di euro e clausola rescissoria da 120 milioni. Per Milik, invece, potrebbe esserci una clausola ancora più alta, di 135 milioni, con un ingaggio che si aggirerebbe sui 3,5 milioni di euro, come da richieste del calciatore. Attualmente l'attaccante exè fermo per un infortunio e la sua presenza è in dubbio sia per lache per il: al momento non ha ancora esordito in stagione, saltando per infortunio le trasferte contro