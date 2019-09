p>FIORENTINA DIAWARA / "Lacomunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatoreall'SC": il club viola ha ufficializzato l'addio del 19enne centrocampista della Primavera che lascia anche l'Italia e si trasferisce in Portogallo con la formula del prestito. Classe 2000, cresciuto nelle giovanili del Barcellona, Diawara è approdato in Italia nel 2016, collezionando diverse presenze nelle giovanili del club viola ma senza mai esordire in prima squadra. Ora il trasferimento all'Olhanense per trovare minuti giocati ed esperienza.