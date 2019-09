JUVENTUS PEREZ POGBA / Il presidente del Real Madrid Florentino Perez ha avuto incontri di preparazione all'assemblea dei soci in programma domenica. Durante questi vertici ha parlato molto di mercato: dal Neymar a Pogba, lanciando anche un messaggio a Zidane.

Il 'mundodeportivo.com' riporta alcune delle frasi pronunciate dal numero uno del club merengues:conferma di aver seguito "a distanza" "i casi Neymar e Bruno Fernandes", affermando inoltre che non esclude di poter are un'offerta per il portoghese la prossima estate e assicurando: "Stiamo lavorando per portare grandi giocatori a Madrid in futuro".

Inevitabile anche un accenno a Pogba, la grande richiesta - non esaudita - di Zinedine Zidane: "Non abbiamo mai investito così tanto nella squadra come quest'estate, con la firma di sei giocatori nonostante una squadra già forte".