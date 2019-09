SuperEnalotto, corsa al Jackpot: cosa fare con 62,8 milioni di euro

SUPERENALOTTO JACKPOT RECORD / Nuova estrazione settimanale del SuperEnalotto. Il 6 da record è stato centrato un mese fa, con la vittoria di un jackpot da sogno: ben 209 milioni di euro. Ritoccato verso l'alto il precedente record di 177 milioni risalente al 2010. Anche se il 'contatore' si è abbassato, il 6 al SuperEnalotto è sempre la possibilità di intascare un ricchissimo premio, questa sera in palio la cifra non disprezzabile di 62,8 milioni di euro. Ecco che cosa fare in caso di vittoria.

Jackpot SuperEnalotto, cosa fare con 62,8 milioni

Per prima cosa, con 62,8 milioni di euro in tasca si potrebbe smettere di lavorare per sempre.

Qualcuno potrebbe scegliere di partire verso un'isola lontana, ai tropici, ma anche di fare del bene agli altri con la beneficenza, oppure alla propria famiglia e ai propri figli con l'acquisto di una casa e altri beni durevoli. Non mancherebbe la possibilità di togliersi più di qualche sfizio. Le donne preferirebbero sicuramente lanciarsi nellosfrenato, gli uomini punterebbero su

Estrazioni del SuperEnalotto, i numeri di martedì 10 settembre

Combinazione vincente: 15 16 21 49 50 83

Numero Jolly: 20

Superstar: 22

Estrazioni del Lotto di martedì 10 settembre

BARI: 81 36 73 71 63

CAGLIARI: 55 70 15 42 9

FIRENZE: 2 46 4 49 65

GENOVA: 16 3 78 69 36

MILANO: 28 33 54 59 12

NAPOLI:17 78 53 75 42

PALERMO: 51 40 72 73 47

ROMA: 83 66 58 22 21

TORINO: 34 82 29 35 12

VENEZIA: 24 28 32 68 84

NAZIONALE: 22 49 61 25 80





Estrazioni 10eLotto del 10 settembre 2019

Numeri vincenti: 2 3 16 17 24 28 33 34 36 40 46 51 55 66 70 73 78 81 82 83

Numero Oro: 81

Doppio Oro: 81 36