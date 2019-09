ATALANTA TOLOI INFORTUNIO / Ripresi gli allenamenti in casa Atalanta e primi problemi per Gasperini in vista della prossima gara di campionato contro il Genoa.

Il tecnico di Brugliasco deve infatti registrare lo stop in allenamento dicome evidenziato anche da un comunicato ufficiale apparso sul sito nerazzurro: "Toloi ha terminato prima l’allenamento per un fastidio al flessore. Sono rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali Freuler, Gollini, Kjaer e Pašalić che hanno lavorato regolarmente col resto del gruppo".