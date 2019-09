VERONA STEPINSKI CHIEVO / Giorno di presentazione per Mariusz Stepinski, giovane attaccante polacco passato in estate dal Chievo all'Hellas Verona. L'ex clivense si è presentato così: " La trattativa è nata diverse settimane prima della fin del mercato tramite il colloquio tra i miei agenti e la Società.

Il trasferimento all'Hellas mi ha permesso di giocare nella squadra della città che adoro, in una squadra con blasone e con una grande tifoseria".

CHIEVO - "Addio al Chievo? Fa parte del calcio: i giocatori vanno e vengono. Ora la cosa più importante è l'Hellas Verona. Differenze tra Hellas e Chievo? Il Verona ha una tifoseria più importante, più "calda", e questo aspetto deriva dalla maggior storia e tradizione del club".

OBIETTIVI - "Voglio fare la miglior stagione della mia carriera, sono qui per aiutare la squadra a raggiungere il proprio obiettivo cioè la salvezza. Io ci credo. Ruolo? Ho giocato sia a uno che due punte, per me non fa la differenza. Sui cross cercherò di farmi trovare sempre pronto ad attaccare la porta e il primo palo, questo deve fare una prima punta centrale".