ATLETICO MADRID JUVENTUS BURGOS CHAMPIONS LEAGUE / I pensieri dell'Atletico Madrid sono già rivolti anche alla Juventus di Sarri.

A otto giorni di distanza dal match di esordio in Champions League, "El Mono"ha infatti caricato i 'Colchoneros' su Instagram: "Questo è il nostro primo giorno di lavoro della settimana in cui abbiamo iniziato a preparare le due finali che avremo a breve: contro la(quarta giornata della Liga) e contro la Juventus (inizio della Champions League). Noi prepariamo finali, non partite!". Il vice del 'Cholo' Simeone ha poi concluso: "Quando un giocatore capisce questo messaggio è molto più vicino al raggiungimento degli obiettivi. La prima cosa che deve entrare nella testa dei giocatori è questa frase: "Preferisco morire con una freccia nel petto piuttosto che con una nel cu*o". Bisogna dare la vita per i propri compagni e portarli al successo".