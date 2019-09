CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA MESSI REAL MADRID / Paul Pogba è stato tra i principali attori dell'ultima campagna acquisti. Il francese accostato a diverse big d'Europa alla fine è rimasto al Manchester United con buona pace di Juventus, Barcellona e sopattutto Real Madrid che sembrava il club più vicino.

Alla riapertura del calciomercato, magari la prossima estate, ci si attende però una vera e propria battaglia sul centrocampista francese con le spagnole in testa soprattutto dopo gli indizi lanciati daPogba, fratello di Paul, ai microfoni di 'El Chiringuito TV': "So che ha parlato con alcuni giocatori, ma non con Ramos. Chi? Oh Messi. A volte, non sempre. Zlatan Ibrahimovic. Griezmann, a causa della squadra nazionale". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Nessuna sorpresa per quanto riguarda il connazionale ex Atletico oppure lo svedese, mentre sorprende abbastanza Leo Messi. Mathias ha inoltre aggiunto: “Non conosco nessuno del Real Madrid. Oh, [Raphael] Varane, sì, e sì, con Zidane, sì.” Tanti indizi ma nessuna prova. Le grandi di Spagna sognano l'ex juventino Pogba.