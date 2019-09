TOTTENHAM LO CELSO INFORTUNIO / Arrivato in estate in Premier per una cifra monstre, Giovani Lo Celso parte col freno a mano tirato nella sua nuova avventura al Tottenham. Grave infortunio per il centrocampista argentino rimediato in nazionale e tempi di recupero di circa un mese e mezzo.

Ad evidenziare ulteriori dettagli ci hanno pensato gli 'Spurs' con un comunicato apparso sul proprio sito web: "Giovani Lo Celso è rientrato anticipatamente a Londra dopo aver lasciato la selezione argentina per via di un infortunio all’anca. Il centrocampista offensivo ha riportato l’infortunio durante il match della sua Nazionale contro il Cile. Si sottoporrà ora a un periodo di riabilitazione e ci si attende il suo rientro in prima squadra per la fine di ottobre“.