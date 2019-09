SERIE B POCHESCI / "Nessuna chiamata in Serie B? Colpa del sistema calcio, in mano ai procuratori e troppo legato ad ex calciatori. Io non ho un agente, quindi sono fuori da certi giri. Per me nel calcio deve esserci meritocrazia, il più bravo deve andare avanti, invece non è così: gli allenatori non sono liberi, sono schiavi del sistema.

Purtroppo oggi i direttori sportivi chiamano i procuratori amici per ingaggiare un tecnico, anche se è reduce da una serie di fallimenti". In un'intervista rilasciata a 'SerieBnews.com', l'ex allenatore dellaSandroha commentato così la sua inattività. Il tecnico ha però annunciato due piste estere. CLICCA QUI PER LEGGERE L'INTERVISTA COMPLETA SU SERIEBNEWS.COM