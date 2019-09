CALCIOMERCATO CHIASSO SENDEROS / Nuova avventura per l'ex difensore del Milan, Philippe Senderos. Il possente centrale riparte dal Chiasso in seconda divisone svizzera.

Ad annunciarlo lo stesso club con un comunicato apparso sul proprio sito web: "Un altro colpo ad effetto per il mercato del FC Chiasso, che ha tesserato ufficialmente il difensore centrale Philippe Senderos, 34 anni. L’esperto calciatore ginevrino, che ritorna in Svizzera dopo tre anni dalla sua breve esperienza al Grasshoppers, ha ricevuto in sede la casacca rossoblù numero 6". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI