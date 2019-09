Roma, infortunio Under: i tempi di recupero

ROMA INFORTUNIO UNDER TEMPI / Si complica la situazione offensiva della Roma. Dopo lo stop di Perotti arrivano brutte notizie sulle condizioni dell'acciaccato Under.

Infortunatosi durante il ritiro con la sua, il mancino di Fonseca ha svolto oggi gli esami strumentali ed è stata confermata la lesione al bicipite femorale della coscia destra. Per Under lo stop dovrà essere di almeno cinque settimane. Brutta tegola per l'allenatore della Roma che perde uno dei calciatori più importanti proprio in un momento caldo della stagione.