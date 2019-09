BOLOGNA MEDEL / "La dirigenza ha fatto di tutto per convincermi a venire qui". Così Gary Medel nel corso della conferenza stampa della sua presentazione. Il cileno, ex Inter, torna dunque in Italia dopo la parentesi in Turchia ed è pronto a dare il suo massimo per il Bologna.

"La Serie A è un campionato molto competitivo e la mia famiglia era molto contenta di tornare in Italia. La chiamata diè stata uno stimolo in più ad accettare. Inoltre ho parlato con, che mi ha parlato della città e della società. E' un grande amico e un ottimo giocatore. Il mio ruolo? Sono a piena disposizione del mister. Posso giocare ovunque".