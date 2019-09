MILAN ROMA MARIANO DIAZ / Nonostante sia fuori dai piani di Zinedine Zidane, Mariano Diaz non è riuscito a trovare in estate una nuova squadra. Il giocatore di origini dominicane è stato spesso accostato anche a Milan e Roma, ma alla fine è rimasto al Real Madrid dove sembra rappresentare più un esubero che una risorsa per il tecnico Zidane.

Il giocatore aveva dato il proprio sì al trasferimento in giallorosso, mentre nelle ultime ore di mercato non c'erano stati contatti con i rossoneri, che hanno poi virato su Rebic . Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

Non è però detto che a gennaio il giocatore possa forzare la mano per lasciare il club spagnolo. Nel frattempo il suo entourage ha così parlato a 'Foot Mercato': "Mariano sta aspettando la sua occasione. Nel pre-campionato ha dimostrato di fare bene quando è sceso in campo. Fino ad ora sono state giocate solo tre gare di campionato, è molto presto per fare valutazioni. Ci sono ancora molti avversari da affrontare, vedremo cosa accadrà più avanti".