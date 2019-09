Fantacalcio, il 'gioco delle coppie': attenzione al centravanti!

FANTACALCIO COPPIA ATTENZIONE HIGUAIN LUKAKU CRISTIANO RONALDO / La stagione è lunga e le beffe, soprattutto al fantacalcio sono spesso dietro l'angolo. Si paga tantissimo un bomber e poi va a finire in panchina. Spesso la scelta giusta può essere quella di acquistare anche il sostituto ma non sempre è possibile. Farlo con Dzeko o Piatek potrebbe essere molto più semplice visto che Leao e Kalinic partono nettamente dietro e difficilmente potranno insidiare la loro titolarità. Discorso a identico per Lukaku e CristianoRonaldo, che al momento non hanno un vero e proprio cambio.

Alla Juventus, infatti, a giocarsi il posto sono Higuain e Dybala, che in coppia però possono costare quanto un singolo attaccante.

All'Inter il discorso non cambia con. Al Napoli il centravanti lo ha fattoma con Milik e e Llorente le cose potrebbero presto cambiare.

A Torino e Lazio partono molto avanti Belotti e Immobile su Zaza e Caicedo. Scegliere l'attaccante giusto, dunque, non è proprio facile e puntare sul centravanti di una squadra di metà classifica, che non rischia il posto, potrebbe essere più facile anche se a Firenze la situazione risulta ancora più complicata: sono addirittura tre, Boateng-Vlahovic e Pedro, a giocarsi un posto e capire chi farà il titolare alla lunga è davvero impossibile. Il consiglio dunque è quello di evitare di strapagare i calciatori che vivono costantemente in ballottaggio ma alle giuste cifre possono risultare un affare.