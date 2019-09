SERIE A ZAZZARONI HIGUAIN LUKAKU / Intervenuto a Tutti Convocati, Ivan Zazzaroni ha parlato dei bomber in Serie A, vero problema per la Nazionale di Mancini: "Belotti e Immobile sono eccellenti giocatori, ma non di livello internazionale. Questo il vero problema della Nazionale. Mancini deve ancora sperare in Balotelli.

Intanto aspettiamo Chiesa e altri giocatori interessanti. Mancini ha trovato il suo mestiere, è proprio nato per fare il CT. Il suo sogno è quello e si adatta bene al suo stile di vita. Gli piace tantissimo".

BOMBER SERIE A - Credo che Higuain farà più gol di Lukaku e Dzeko. Lo vedo molto motivato dopo una stagione disgraziata. Credo invece che Lukaku farà meglio in Europa rispetto alla Serie A"