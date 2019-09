INTER GOTZE BORUSSIA DORTMUND / Mario Gotze e l'Inter. Prima rivali in Champions League e poi amici? Un'ipotesi che sembra essere plausibile, perché il discorso rinnovo per il giocatore tedesco sembra complicarsi. Gotze, il cui contratto scadrà nel 2020, potrebbe lasciare il Borussia Dortmund a parametro zero e accordarsi con un altro club già in inverno. E l'Inter sarebbe in pole position tra le papabili acquirenti.

Il trequartista tedesco, sottolinea 'De Welt', vorrebbe infatti delle garanzie prima di firmare il rinnovo con il club della Ruhr. In primis economiche, ma anche sul suo minutaggio e sul livello di competitività della squadra. Intanto il tedesco, campione del mondo nel 2014, ha aperto le porte ad un possibile trasferimento all'estero: "E' un'opzione" ha dichiarato.