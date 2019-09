Calciomercato Juventus, Dybala-Psg: decisione presa!

CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA PSG / Paulo Dybala resta in uscita dalla Juventus. L'attaccante non sembra rientrare nei piani del club bianconero e di Maurizio Sarri, che nelle prime due uscite ufficiali gli ha preferito Gonzalo Higuain. Già a gennaio potrebbero dunque aprirsi le porte del mercato: l'ex Palermo è stato accostato in estate a ManchesterUnited, Tottenham e Psg.

Squadre che potrebbero tornare all'assalto dell'asso argentino ma dalla Francia arrivano notizie che escluderebbero i campioni della Ligue 1 dalla corsa a Dybala. Come si legge su 'Le10Sport', infatti, l'attaccante non sembra attratto dal Psg. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

Più facile dunque vedere Dybala in Premier League con la maglia del Tottenham o del Manchester United.