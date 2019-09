NAPOLI DE LAURENTIIS CHAMPIONS LEAGUE/ Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato delle prime battute della stagione: "A volte non vanno rispettate le gerarchie di importanza, in questi casi chi è in ritardo deve lasciare spazio a chi ha completato la preparazione atletica.

D'altro canto non è facile lasciare fuori i migliori, per questo Ancelotti non ha commesso degli errori".

De Laurentiis ha poi parlato della Champions League: "Dobbiamo scendere in campo arrabbiatissimi e concentratissimi, come se ognuna sia la partita dell'anno. Solo così riusciremo a centrare i nostri obiettivi".