ECA AGNELLI CONFERENZA STAMPA / Andrea Agnelli confermato presidente dell'Eca. Il numero uno della Juventus parla in conferenza stampa: "E' stata un'assemblea generale positiva. Quello che interessa di più è quello che succederà dopo il 2024. Sono deluso che quando noi parliamo non siamo capiti bene... Bisogna trovare un buon equilibrio con gli interessi domestici, vogliamo lavorare in simbiosi con i campionati nazionali.

Bisogna seguire un percorso trasparente e rispetto a Malta non ci sono novità. Noi come ECA abbiamo l'obiettivo di tutelare il calcio in ogni paese. Vorrei sottolineare che per me è un onore essere a capo dell'ECA e ringrazio per essere confermato fino al 2023. Tutti cercheremo di fare gli interessi delle competizioni future. Esiste solo una parte, quella del calcio, quella che guarda all'interesse del calcio, alla sua unità."