CAMERUN ETO'O/ Intervistato ai microfoni di 'RFI', Samuel Eto'o, ex giocatore di Inter e Barcellona, ha parlato dopo essersi ritirato dal calcio giocato: "Sicuramente so che arriverà qualcuno che farà qualcosa più di me, non sono eterno".

Per le ultime notizie sul calcio estero---> clicca qui!

Eto'o ha poi aggiunto: "D'altro canto, posso dire di essere un giocatore unico e il migliore che ci sia in Africa, è uno status che ho guadagnato negli stadi, è un dato di fatto, anche gli altri lo sanno e devono farsene una ragione".