NAPOLI LLORENTE CONFERENZA STAMPA / Giornata di presentazione in casa Napoli. Fernando Llorente, ultimo colpo del calciomercato azzurro, parla davanti a giornalisti: "Sono in una squadra di grande qualità con un allenatore importante, dobbiamo credere nei nostri mezzi e fare del nostro meglio - ammette l'ex Tottenham - Con la città di Napoli e la gente è stato amore a prima vista. Ho ricevuto un’accoglienza bellissima.

Ancelotti? Il mister farà le scelte per il bene della squadra io cercherò di farmi trovare sempre pronto. Quando ti chiama un allenatore come lui non si può dire di no. È un piacere far parte di una squadra allenata da un tecnico di grande esperienza"

LIVERPOOL - "E' una sensazione strana. Perdere la finale fa malie, è la seconda volta che mi succede. Con lo Swansea feci due gol ad Anfield, ora mi capita ancora, proveremo a far bene. Scudetto o Champions? Se dovessi decidere, preferirei la Champions. Ho perso due finali e qualcosa ti rimane, la voglia di ritornarci""