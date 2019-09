ECA, asse Juventus-Inter: Agnelli presidente, Zhang nel Board

ECA AGNELLI JUVENTUS ZHANG INTER - La Serie A conquista sempre più potere all'interno dell'Eca, l'Associazione dei Club Europei. Il patron della Juventus Andrea Agnelli è stato confermato come presidente, mentre il numero uno dell'Inter Steven Zhang è stato eletto all'interno del Board: si tratta del primo manager cinese ad entrare a far parte del Consiglio.

Una carica per la quale in questi giorni si è parlato a lungo di un testa a testa con. Ma ai microfoni di 'Sky Sport' il presidente delsmentisce: "C'è stata una cattiva informazione: io e Zhang ci stimiamo e non saremmo mai andati a competere per lo stesso ruolo. Al massimo ci saremmo accordati... In realtà io ho sempre puntato al, ossia il Club Competion Commettee, un board creato per stabilire le competizioni dei club in ottica futura. C'è molto da lavorare, perché già si sta parlando del 2024-2027".