Roma, Petrachi: "Mkhitaryan operazione furba. Dzeko all'Inter..."

CALCIOMERCATO ROMA PETRACHI - "A volte bisogna anche adattarsi a quelle che sono le esigenze. Nello specifico credo che fosse anche difficile a 48 ore dalla chiusura del mercato impostare un certo tipo di discorso: l'idea è di fare degli investimenti importanti su dei calciatori giovani". Pensieri e parole di Gianluca Petrachi. A margine della conferenza stampa di presentazione di Mkhitaryan, il direttore sportivo della Roma ha commentato i tanti arrivi in prestito in casa giallorossa: "Sono stati, nel passato, spesi dei soldi per alcuni elementi che si potevano prendere in prestito: noi dobbiamo stare attenti anche ai discorsi di bilancio. Non lo sa nessuno, ma Mkhitaryan ha rinunciato a dei soldi per venire a giocare alla Roma, parliamo di un top player che vuole investire su se stesso. Quando l'ho cercato un mese fa me lo avrebbero dato solo a titolo definitivo, così invece è arrivato in prestito. Il fatto che il mercato inglese chiudesse prima era un vantaggio per gli altri. Ho aspettato di poter fare delle valutazioni, anche per un ragazzo brasiliano, un prospetto molto importante, ma doveva essere preso alle nostre condizioni. A quel punto ho risentito Mino Raiola, e gli ho detto di tentare per Mkhitaryan. L'attesa è stata sicuramente una cosa voluta. Credo, sia per lui che per Smalling, che si siano create delle opportunità per fare delle operazioni furbe".

Calciomercato Inter, Petrachi: "Dzeko più importante alla Roma"

Petrachi ha parlato anche del mancato arrivo di un centravanti, con le trattative per Higuain e Icardi che non sono andate in porto: "In realtà non è che non ha funzionato qualcosa: ho sempre detto che Dzeko era il centravanti della Roma.

Calciomercato Roma, Petrachi: "In due hanno rifiutato il prestito. Con Baldini..."

Naturalmente si fanno delle strategie, la mia era di trattenere Edin. Quello che è capitato la scorsa stagione ha cambiato il morale del giocatore, ma io gli ho fatto capire che il vento sta cambiando. Sicuramente le lusinghe dell'e di altri club gli avevano messo in testa qualcosa, ma gli ho spiegato che non sarebbe stato così tanto importante in nerazzurro. Ho stabilito un prezzo che non è mai stato avvicinato. Ringrazio lui e il suo agente Silvanoper come sono andate le cose".

Petrachi promuove il mercato della Roma: "Non ho rimpianti, credo di essere riuscito a fare ciò che avevo in testa: avevo dato la possibilità a due giocatori di andare, ma non hanno accettato il prestito. Ho cercato di fare una piccola rivoluzione perchè era necessario farla. Tanti giocatori che forse non erano felici, sono andati via, abbiamo fatto dei rinnovi come per Under e Zaniolo. Non posso garantire che questa Roma sia da Champions, la mia sensazione è di aver messo su una squadra tosta che mostrerà il suo valore. Roma terza per ingaggi? Premesso che oggi non ho visto l'indagine della Gazzetta, c'è qualche incongruenza... Gli ingaggi veri non vengono riportati nella loro naturalezza, ma da quello che ho visto io ci sono degli errori, conosco degli stipendi diversi". Infine una battuta su Baldini: "Mi ha detto che c'era qualche problemino nell'Arsenal e mi ha consigliato di puntare su Mkhitaryan. Non ho avuto grandi problemi con Franco, ha mantenuto le distanze e sono contento di come sia stato bilanciato il lavoro, poi che lui abbia un contatto diretto con Pallotta è un altro conto, ma per esempio non era neanche a conoscenza dell'arrivo di Smalling".