JUVENTUS ERIKSEN REAL POGBA / Christian Eriksen sarà sicuramente uno dei profili più chiacchierati sul calciomercato nei prossimi mesi.

Il centrocampista delnon ha ancora rinnovato il contratto in scadenza con gli inglesi e potrebbe diventare una ghiotta opportunità la prossima estate per le big d’Europa.

La Juventus pensa ad un nuovo colpo di grido a parametro zero, ma occhio all’agguerrita concorrenza del Real Madrid per il danese. I 'Blancos' restano in prima fila per Eriksen e, stando al 'Mundo Deportivo', potrebbero virare con decisione sull'ex Ajax se dovesse fallire l'assalto a Paul Pogba, primo nome sulla lista di Zidane. Se il francese rinnovasse con il Manchester United, il numero 23 del Tottenham diventerebbe infatti l'obiettivo primario del Real.