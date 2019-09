CALCIOMERCATO SERIE A GODIN RAMSEY MKHITARYAN SANCHEZ LLORENTE / Quella ormai alle porte sarà la prima giornata di campionato a calciomercato concluso. Nel prossimo weekend di Serie A saranno dunque numerosi gli ultimi acquisti della sessione estiva a fare il loro esordio con le rispettive nuove maglie. Da Ramsey a Mkhitaryan e Sanchez, passando per Llorente, Rebic, Veretout, Verdi e non solo, ecco i nuovi acquisti che potrebbero esordire nella terza giornata di Serie A. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Serie A: Ramsey, Mkhitaryan, Sanchez, Llorente, gli esordi nelle big

Fiorentina-Juventus, in programma sabato alle ore 15, aprirà la terza giornata di Serie A. Nel sentitissimo match del 'Franchi' potrebbe già fare il suo debutto in maglia bianconera Aaron Ramsey, che è però di rientro da un infortunio ed eventualmente pronto solo per uno spezzone di partita. Il suo esordio potrebbe così slittare, come quello di Demiral. Il difensore turco, acquistato dal Sassuolo per 18 milioni di euro, è ancora a caccia della prima presenza con la Juventus. In casa viola occhi puntati invece sul possibile debutto di Rachid Ghezzal, prelevato dal Leicester in prestito oneroso con diritto di riscatto per circa 10 milioni e Pedro, attaccante classe 1997 arrivato dalla Fluminense a titolo definitivo per circa 15 milioni. Anche Caceres, messo sotto contratto da svincolato, potrebbe esordire proprio contro la sua ex squadra.

Alle ore 18 sarà invece il turno di Napoli-Sampdoria, primo match casalingo della squadra di Ancelotti che potrebbe vedere l'esordio di Llorente, arrivato in azzurro a costo zero. Tra le fila dei blucerchiati Di Francesco potrebbe invece lanciare Emiliano Rigoni, ex Atalanta proveniente dallo Zenit in prestito con obbligo di riscatto per un totale di circa 10 milioni. L'ultimo anticipo del sabato è Inter-Udinese, con 'San Siro' che si prepara ad accogliere il possibile esordiente Sanchez, sbarcato a Milano in prestito secco dal Manchester United. Ma non solo. Anche Lazaro e Biraghi attendono la loro prima volta in maglia nerazzurra.

I due laterali sono costati rispettivamente circa 22 milioni dall'Hertha Berlino e 12, ma in prestito con diritto di riscatto dalla Fiorentina.

Infine, anche nella nuova Roma di Fonseca e nel Milan di Giampaolo potrebbero esserci diversi esordi. Su tutti quelli di Mkhitaryan e Rebic, acquistati dai due club nell'ultimo giorno di mercato rispettivamente dall'Arsenal e dall'Eintracht Francoforte in prestito oneroso a 3 milioni l'armeno e in prestito biennale a 5 milioni con diritto di riscatto fissato a 25 milioni che diventa obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi il croato. Potrebbero fare il loro debutto in Roma-Sassuolo anche Kalinic, che come anticipato da Calciomercato.it si è trasferito in giallorosso in prestito con diritto di riscatto intorno ai 7/8 millioni di euro, Smalling, anche lui arrivato in prestito oneroso a 3 milioni e Veretout, prelevato dalla Fiorentina in prestito con obbligo di riscatto per un'operazione complessiva da 17 milioni più 2 di bonus. Con ogni probabilità slitterà invece l'esordio in maglia giallorossa di Leonardo Spinazzola, arrivato nello scambio che ha portato Luca Pellegrini alla Juventus e valutato 29,5 milioni dalla società bianconera. In casa Sassuolo potrebbe invece registrarsi il nuovo esordio in neroverde di Defrel, che anticipato dalla nostra redazione si è trasferito proprio dalla Roma in prestito oneroso da 3 milioni con obbligo di riscatto fissato a 12. Scalpita anche Chiriches, acquistato dal Napoli per circa 10 milioni più bonus.

Serie A, attesa per tutti gli esordi: spesa complessiva di oltre 250 milioni

Tra i nuovi arrivi che devono ancora fare il loro debutto in Serie A spiccano anche i milanisti Duarte, proveniente dal Flamengo a titolo definitivo per circa 11 milioni e Theo Hernandez, che sta recuperando dall'infortunio accusato in estate e peserà a bilancio per 20 milioni di euro. Il 'Monday Night' di lunedì Torino-Lecce vedrà invece a confronto gli ultimi arrivati Babacar e Verdi, tesserato dal club granata sul gong con un'importante operazione in prestito con obbligo di riscatto per circa 25 milioni di euro, 4 dei quali saranno versati subito. Infine, c'è attesa in casa Atalanta e Parma per i debutti di Kjaer e Arana e Darmian, mentre bisognerà attendere la quinta giornata per assistere all'esordio con il Brescia di Mario Balotelli. Complessivamente, nelle prossime giornate di campionato scenderanno in campo nuovi acquisti per una spesa totale di circa 258 milioni di euro tra prestiti, obblighi e diritti di riscatto. La nuova - e sempre più ricca - Serie A promette grande spettacolo.