Fifa20, botta e risposta tra Sancho e EA Sports

FIFA20 SANCHO EA SPORTS - Gli amanti dei videogames sono in fermento per l'uscita di Fifa20, il gioco sul calcio più amato dagli utenti. Sono state rese note le valutazioni dei calciatori, ma non tutti i diretti interessati hanno gradito i giudizi di EA Sports.

Tra questi c'è Jadon, talento delclasse 2000, che non ha digerito la quotazione che gli è stata attribuita per i passaggi e lo ha espresso su: "Solo 77 nei passaggi??!!". Pronta e simpatica la risposta dell'azienda: "Perché passare quando hai 90 nel dribbling...". Infine la controreplica del giovane inglese: "Penso che potessere entrambe essere 90. E' un po' dura".