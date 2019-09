JUVENTUS BONUCCI NAZIONALE / Ritornano alla Continassa i nazionali azzurri della Juventus.Tra questi anche Leonardo Bonucci, che contro la Finlandia ha eguagliato l'ex capitano bianconero Alex Del Piero come numero di presenze con la maglia dell'Italia: "È un grande orgoglio per me aver raggiunto Del Piero. Adesso sicuramente ci sarà qualcun altro da andare a prendere, mi auguro di farlo presto.

Quando ho iniziato da bambino diventare un calciatore era un sogno: adesso 91 presenze in Nazionale sono tanta roba - ha detto il difensore come si legge sul 'Corriere di Torino' - E sono anche la dimostrazione concreta che ho sempre fatto il mio, aiutando la squadra e il gruppo".

Bonucci, soffermandosi poi sulle vicende di casa Juve, spegne le polemiche sul sovrannumero di elementi in rosa: "Per gli avversari possiamo avere problemi di abbondanza o di gestione? Più siamo e meglio è. Ci saranno tante partite e abbiamo bisogno di tutti".