NAPOLI-SAMPDORIA DIRETTA SERIE A LIVE CRONACA TEMPO REALE ANCELOTTI DI FRANCESCO - Dopo la cocente sconfitta patita nel finale contro la Juventus nel turno precedente, per la terza giornata del campionato di Serie A il Napoli affronta la Sampdoria. La squadra guidata da Carlo Ancelotti è a quota tre punti in classifica, grazie alla vittoria conquistata all'esordio sul campo della Fiorentina, e fa il suo esordio tra le mura amiche in stagione; di contro, i blucerchiati di Eusebio Di Francesco sono desolatamente in fondo alla classifica a quota zero punti.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'San Paolo'.

FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI-SAMPDORIA

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Zielinski; Callejon, Ruiz, Lozano; Mertens. All. Ancelotti

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Ferrari, Murillo, Regini; Bereszynski, Ekdal, Linetty, Murru; Caprari; Quagliarella, Rigoni. All. Di Francesco

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 7*, Inter, Torino 6; Lazio, Genoa, Bologna e Verona 4; Sassuolo, Parma, Napoli, Atalanta, Brescia, Milan e Udinese 3; Roma 2; Fiorentina 1*, Spal, Cagliari, Lecce e Sampdoria 0.



*Una partita in più