FIORENTINA-JUVENTUS DIRETTA SERIE A TEMPO REALE CRONACA LIVE SARRI RONALDO MONTELLA CHIESA - Dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali, torna il campionato di Serie A. Il sabato offre tre anticipi davvero interessanti: si parte alle 15 con Fiorentina-Juventus.

Una partita molto sentita dalle rispettive tifoserie con i viola di Vincenzoche arrivano all'appuntamento con zero punti in classifica; di contro, i bianconeri di Maurizio, pronto a tornare in panchina dopo essere stato bloccato dalla polmonite, dopo la vittoria interna contro il Napoli hanno tutta l'intenzione di non fermarsi e conquistare la terza vittoria consecutiva. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Artemio Franchi' di Firenze.

FORMAZIONI UFFICIALI FIORENTINA-JUVENTUS

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery. All. Montella

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

CLASSIFICA SERIE A: Inter, Juventus e Torino 6; Lazio, Genoa, Bologna e Verona 4; Sassuolo, Parma, Napoli, Atalanta, Brescia, Milan e Udinese 3; Roma 2; Fiorentina, Spal, Cagliari, Lecce e Sampdoria 0