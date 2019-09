NAPOLI BARCELLONA FABIAN RUIZ / C'è il Barcellona ad insidiare il Napoli che in queste settimane studia un nuovo accordo per blindare Fabian Ruiz. La scalata in azzurro dello spagnolo, diventato un elemento fondamentale anche in nazionale, sta suscitando diverse polemiche in patria.

In particolare in Catalogna, dove il quotidiano 'Mundo Deportivo' nella sua edizione odierna ricorda come ilsi sia lasciato sfuggire l'occasione di acquistarlo quando costava solamente 6 milioni di euro, poi 15, quindi 30 ed ora che starebbe valutando di portarlo in blaugrana mette in conto di non spendere meno di 60 milioni di euro, ovvero dieci volte tanto quanto sarebbe costato un paio di anni fa circa.

Secondo il quotidiano vicino alle vicende di casa blaugrana, i vertici del club avrebbero incaricato i propri osservatori di monitorare le prestazioni del centrocampista classe '96 durante tutta la stagione. Un monitoraggio costante che non implica per forza di cose un assalto in sede di mercato, anche se i dirigenti e lo staff tecnico sono segnalati come molto interessati all'ex Betis e con alcuni big piuttosto avanti con l'età (Rakitic e Busquets avranno 32 anni nel 2020, Vidal 33) quello di Fabian Ruiz è un nome su cui stanno ragionando concretamente. Non solo: dovesse il Napoli confermare la richiesta da 60 milioni di euro per il cartellino, il Barça secondo la stessa fonte sarebbe ben disposto a metterli sul piatto.