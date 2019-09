JUVENTUS SARRI / Conto alla rovescia per il ritorno in panchina di Maurizio Sarri. Il tecnico della Juventus ha smaltito la polmonite accusata nelle scorse settimane e, come scrive il 'Corriere dello Sport', se non ci saranno intoppi sarà regolarmente a bordocampo a guidare Cristiano Ronaldo e compagni nella trasferta di sabato al 'Franchi' contro la Fiorentina.

Sarri ha saltato le prime due sfide di campionato con Parma e Napoli, assistendo dalla tribuna al big-match dello 'Stadium' contro la sua ex squadra. La scorsa settimana ha diretto parzialmente le sedute alla Continassa e già oggi potrebbe seguire per intero la ripresa degli allenamenti, dove troverà parte dei nazionali. Nei prossimi giorni è atteso il via libera e l’idoneità da parte dello staff medico, con Sarri sempre più vicino all’esordio ufficiale in panchina alla guida della 'Vecchia Signora'.