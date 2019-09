SERIE A STIPENDI CALCIATORI PIÙ PAGATI / Se la classifica finale in campionato dipendesse dagli stipendi, potremmo già ampiamente assegnare lo scudetto all'inarrivabile Juventus che anche quest'anno domina in maniera prevedibile la graduatoria di Serie A per il monte ingaggi controllando in larga parte anche la top 10 degli stipendi. Tra i calciatori più pagati del nostro campionato infatti, solo il nuovo arrivato all'Inter Romelu Lukaku è in grado di competere con lo strapotere juventino, dove chiaramente spicca Cristiano Ronaldo dall'alto dei suoi 31 milioni di euro a stagione.

Cristiano Ronaldo, Juventus (31 milioni fino al 2022) Matthijs de Ligt, Juventus (8+4 di bonus fino al 2024) Romelu Lukaku, Inter (7,5+1,5 di bonus fino al 2024) Gonzalo Higuain, Juventus (7,5 fino al 2021) Paulo Dybala, Juventus (7,3 fino al 2022) Adrien Rabiot, Juventus (7+2 fino al 2023) Aaron Ramsey, Juventus (7 fino al 2023) Miralem Pjanic, Juventus (6,5 fino al 2023) Douglas Costa - Mario Mandzukic - Sami Khedira, Juventus (6 fino al 2022, 2021, 2021) G. Donnarumma, Milan - Kalidou Koulibaly, Napoli (6 fino al 2021, 2024)

