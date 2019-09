LAZIO TARE MILAN MILINKOVIC / Igli Tare è sicuramente uno dei segreti della Lazio che punta a spezzare la maledizione Champions ed entrare tra le prime quattro in campionato. Il Ds biancocelesti nei mesi scorsi era stato a lungo corteggiato dal Milan: "Prima di andare via da qui ci penserò sempre molto bene, so di aver creato qualcosa di bello insieme a tutti. Boban lo conoscevo, è stato un mio idolo: lui sa il motivo. E Maldini ho avuto modo di conoscerlo meglio, è una persona esemplare. Ho toccato con mano l'atto di amore che hanno compiuto. Anche la mia è stata una scelta d'amore. Ho capito che andare via dalla Lazio sarebbe stata una cosa sbagliata.

Ho deciso con il cuore, non per soldi", ha detto al 'Corriere dello Sport'.

Tare si sofferma poi sul futuro di Inzaghi e di Milinkovic-Savic: "Non c'è stato nulla tra Simone e il presidente Lotito, serviva solo un po' di tempo per riflettere. La sua volontà era di firmare per più di un anno, alla fine è stata una scelta giusta per tutte le partite. Milinkovic? Se fosse partito sarebbe arrivato Yazici, ma c'era anche un altro nome. Sergej è uno dei migliori al mondo. Se vale 100 milioni? Ci sono giocatori che hanno un mercato a parte. Ha un contratto importante, verrà allungato di un anno, con gli equilibri giusti. Non devono essere stravolti, sono piccole cose che fanno la differenza. Correa firmerà a breve. Luis Alberto ha una considerazione alta: ci vedremo al momento opportuno". Infine su Llorente, finito al Napoli: "Ci era stato offerto, come tanti altri nomi, ma non era fattibile. Gli equilibri sono ben precisi".