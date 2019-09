Calciomercato, giorni di riflessione per Marchisio: nuova proposta sul tavolo

p>CALCIOMERCATO MARCHISIO / Nella lunga lista dei calciatori svincolati e quindi ancora tesserabili dai club dei Paesi in cui il calciomercato è chiuso, quello di Claudioè sicuramente uno dei nomi più appetiti come confermano le diverse offerte ricevute dall'ex Juventus e Zenit. Rifiutata la possibilità di tornare in Italia e smentita la proposta del Flamengo , per il centrocampista classe '86 restano in piedi diverse ipotesi all'estero.restano in corsa, ma attenzione anche alche secondo 'Tuttosport' starebbe tentando Marchisio. Proprio in questi giorni l'ex bianconero starebbe valutando le proposte ricevute.