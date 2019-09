JUVENTUS DYBALA / Occhio a Paulo Dybala. Tra nazionale, Serie A e Champions League inizia un ciclo di fuoco che porterà fino al prossimo calciomercato di gennaio nel quale quello dell'argentino rischia di diventare nuovamente un nome caldissimo.

Perché l'ex Palermo è convinto di poter riconquistare la scena con la maglia della, ma i campioni lì davanti sono tanti e dopo le prime smorfie, altre esclusioni con conseguenti malumori accenderebbero il fuoco di un mercato che non si è mai spento del tutto. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Archiviate le vicende estive infatti, Dybala è rimasto in bianconero senza però sparire dai radar di diversi top club europei. Dalla Francia ad esempio, scrive 'Tuttosport', arrivano nuove conferme sull'interesse del Paris Saint-Germain che soprattutto su input del Ds Leonardo continua a tener vivo il sogno Dybala. Da non scartare il riavvicinamento del Tottenham, che rimane interessato e deve risolvere la grana Eriksen: in scadenza di contratto nel 2020, sembra ormai convinto a cambiare aria e oltre che a Real, United e Psg fa gola proprio alla Juventus che ci sta lavorando. Impostare un'operazione di scambio potrebbe convenire ad entrambi. Ma occhio anche allo stesso Manchester United, rifiutato dalla 'Joya' in estate: sempre secondo 'Tuttosport', fonti vicine al club inglese sosterrebbero che la pista si può riaprire già a gennaio.