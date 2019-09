CALCIOMERCATO JUVENTUS EMERSON CHELSEA RINNOVO / Grande inizio di stagione per l'italo-brasiliano Emerson Palmieri che ha convinto sia Lampard al Chelsea che Mancini con la maglia dell'Italia. Un avvio tanto positivo da spingere anche i 'Blues' ad imbastire una trattativa per il rinnovo contrattuale come ribadito dal 'Daily Express'. Secondo la testata britannica i dirigenti londinesi avrebbero avviato le trattative per il rinnovo del ragazzo, il cui attuale contratto scade nel 2022.

La volontà del Chelsea è chiaramente quella di blindarlo prima della campagna acquisti di gennaio ed evitare brutte sorprese. Tra le pretendenti spicca infatti da tempo ladi, allenatore che lo ha già avuto proprio a Londra. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Dopo una prima mossa estiva i bianconeri non sembrano arrendersi e potrebbero anche tornare alla carica, motivo per cui il Chelsea proverà a cautelarsi. Fin qui in stagione Emerson è sempre stato preferito da Lampard al collega Marcos Alonso.