ROMA PELLEGRINI DI BIAGIO / Tra le note più liete della nuova nazionale di Mancini c'è sicuramente Lorenzo Pellegrini.

Il centrocampista dellaè andato a segno contro l'Armenia ed è stato sorprendentemente tra i migliori anche come esterno d'attacco contro la Finlandia. Un vero e proprio tuttocampista esaltato anche dall'ex ct dell'under 21, Gigi, che intervistato da 'Centro Suono Sport' durante la trasmissione “1927 On Air” ha ammesso: "Considero Lorenzo il centrocampista più forte d’Italia, ha un valore incredibile, sento ancora dire a Roma che è un giocatore normale, mi viene da ridere. E’ una mezzala perfetta da 4-3-3, ma per intelligenza, corsa, può giocare in tutti i ruoli, anche più offensivi. Secondo me Fonseca potrebbe riproporlo da trequartista, perchè anche ieri con la Nazionale ha giocato bene da giocatore più avanzato. Lo schierai lì contro il Belgio nell’Under e col Mancio ne abbiamo parlato, spesso ci sentiamo e ci confrontiamo ancora oggi. Roberto è stato fuori per quattro anni, è bello potersi confrontare con lui anche oggi, ad esempio l’esperimento del doppio play Verratti-Jorginho, lo feci nelle due amichevoli di transizione e lui le vide dicendo che avrebbe voluto riproporlo, così è stato e mi sembra che stia già ottenendo discreti risultati.”