QUALIFICAZIONE EURO 2020 GERMANIA BELGIO / La Germania rialza la testa dopo il ko con l'Olanda e vola in testa al Gruppo C. Un gruppo davvero agguerrito dove i tedeschi sono a pari punti con l'Irlanda del Nord, battuta dalle reti di Halstenberg e Gnabry. L'Olanda - staccata di 3 punti ma con una partita in meno - cala il poker contro l'Estonia. Tutto facile per il Belgio, sempre più vicina alla qualificazione a Euro2020, che in Scozia si impone con un netto 4-0 (in gol anche Lukaku). Fatica ancora la Polonia, che mantiene la testa nel girone G ma che non va oltre lo 0-0 contro l'Austria. Zero minuti per Piatek.

Ecco tutti i risultati della serata:

Gruppo C

Irlanda del Nord-Germania 0-1

Estonia-Olanda 0-4

Classifica: Germania 12, Irlanda del Nord 12, Olanda* 9, Bielorussia 3, Estonia 0

Gruppo E

Azerbaigian-Croazia 1-1

Ungheria-Slovacchia 1-2

Classifica: Croazia 10, Slovacchia 9, Ungheria 0, Galles* 6, Azeribaigian 1

Gruppo G

Lettonia-Macedonia 0-2

Slovenia-Israele 3-2

Polonia-Austria 0-0

Classifica: Polonia 13, Slovenia 11, Austria 10, Macedonia 8, Israele 8, Lettonia

Gruppo I

Russia-Kazakistan 1-0

Scozia-Belgio 0-4

San Marino-Cipro 0-4

Classifica: Belgio 18, Russia 15, Kazakistan 7, Cipro 7, Scozia 6, San Marino