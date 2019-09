Fantacalcio, rigoristi Fiorentina: Boateng-Pulgar, spunta la verità

FANTACALCIO FIORENTINA RIGORISTI PULGAR BOATENG / Nelle prime due giornate di Serie A nella Fiorentina ha rubato la scena Erick Pulgar, neo acquisto con il ghiaccio nelle vene quando si tratta di realizzare calci di rigore. Eppure non è l'unico rigorista della rosa.

Lo stesso cileno in un'intervista a 'La Nazione' ha svelato: "A proposito, sapete perché sono diventato uno che va sempre sul dischetto? È stata ed è una sfida con me stesso. Tutta colpa del mio primo rigore. L’ho calciato in un Torino-Bologna e l’ho sbagliato. Quell’errore mi ha fatto infuriare e da quel momento mi sono detto che sarei diventato imbattibile dagli undici metri. Mi sono allenato e mi alleno tantissimo. E nella Fiorentina, Montella mi ha scelto, insieme a Boateng, come rigorista. Bello".