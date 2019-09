ATALANTA GASPERINI MURIEL ZAPATA / Gian Piero Gasperini è da oggi, lunedì 9 settembre, cittadino onorario di Bergamo.

Grande onorificenza per l'allenatore dell'che ha anche espresso tutta la sua gratitudine come racconta 'L'eco di Bergamo': "Vogliamo vivere altre emozioni, forse ancora più forti, abbiamo voglia di dare entusiasmo e felicità alla gente, perché in tutta questa storia quello che ci ha più emozionato è stata la felicità negli occhi dei tifosi. Per me non è un premio, ma il regalo più bello della mia vita".

MURIEL-ZAPATA - "Muriel è una prima punta, deve stare il più vicino possibile alla porta. In coppia con Zapata? Ci siamo... Poi mi chiederà dove metto Ilicic, e il Papu, e Malinovskyi. Ma il calcio è equilibrio: non serve che giochino tutti insieme, è più importante che quando giocano siano efficaci".