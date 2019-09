Calciomercato Juventus, occasione Marcelo: l'idea non tramonta

CALCIOMERCATO JUVENTUS MARCELO MENDY / Dopo aver smaltito l'infortunio, Ferland Mendy ha fatto il suo esordio dal primo minuto con la maglia del Real Madrid. Il terzino ha saltato le prime due gare di Liga, non andando nemmeno in panchina ma alla terza, contro il Villarreal, Zidane ha puntato con forza su di lui.

Un segnale chiaro che fa capire chi possa essere il titolare in questa stagione: sedovesse dunque prendersi il posto, il futuro dial Real Madrid potrebbe essere messo in discussione.

Il nome del brasiliano potrebbe così tornare un'idea per la Juventus, che con Cristiano Ronaldo non ha mai smesso di pensarci. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI. Attenzione però alla pista francese: il Psg, infatti, potrebbe essere un'ipotesi da tenere in considerazione